POL-PPKO: Erledigung Öffentlichkeitsfahndung nach 61-Jährigem
Koblenz/Andernach (ots)
Mit Bezug auf unsere heutige Pressemeldung können wir mitteilen, dass der 61-Jährige aus Andernach angetroffen wurde. Die Fahndung wird daher eingestellt. Vielen Dank für die Mithilfe.
