POL-PPKO: 61-jähriger Mann aus Andernach vermisst
Koblenz (ots)
Seit Montag, 13.10.25 wird der 61-jährige Manfred E. vermisst. Dieser verließ gegen 10 Uhr die Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach mit unbekanntem Ziel. Herr E. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und benötigt Hilfe. Beschreibung: blaue Jeans braunes T-Shirt 178cm ca. 76kg Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/yubqspW eingesehen werden. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Andernach (02632/921-0), die Kriminalwache (0261/92156 390) oder jede andere Dienststelle entgegen.
