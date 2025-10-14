POL-PPKO: 61-jähriger Mann aus Andernach vermisst

Koblenz (ots) - Derzeit kursieren in den sozialen Netzwerken Posts, in denen von einer seit Tagen vermissten 11-Jährigen die Rede ist. Dieser Text und die Fotos werden insbesondere auf Facebook - immer wieder unter Nennung verschiedener Örtlichkeiten und Namen - geteilt. Der geschilderte Sachverhalt, das Mädchen sei entführt worden, wurde zwischenzeitlich von mehreren Polizeidienststellen geprüft und ist frei ...

