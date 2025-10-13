Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Achtung Fake News - angeblich entführtes Kind!

Koblenz (ots)

Derzeit kursieren in den sozialen Netzwerken Posts, in denen von einer seit Tagen vermissten 11-Jährigen die Rede ist.

Dieser Text und die Fotos werden insbesondere auf Facebook - immer wieder unter Nennung verschiedener Örtlichkeiten und Namen - geteilt.

Der geschilderte Sachverhalt, das Mädchen sei entführt worden, wurde zwischenzeitlich von mehreren Polizeidienststellen geprüft und ist frei erfunden! Auch die angebliche Vermisste existiert nicht.

Es handelt sich um eine Fake-Meldung, welche die Adressaten dazu bewegen soll, den entsprechenden Link anzuklicken und möglicherweise unbewusst Schadsoftware zu installieren.

Wir bitten die Bevölkerung, keine Falschinformationen auf Basis von Gerüchten zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke. Vertrauen Sie nur Nachrichten aus sicheren Quellen.

