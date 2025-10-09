PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Stockhausen-Illfurth

Koblenz (ots)

Mit Bezug auf unsere gestrige Pressemitteilung können wir mitteilen, dass die 15-Jährige aus Stockhausen-Illfurth wohlbehalten angetroffen wurde.

Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Vielen Dank für die Mithilfe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

