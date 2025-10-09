POL-PPKO: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jähriger aus Stockhausen-Illfurth
Koblenz (ots)
Mit Bezug auf unsere gestrige Pressemitteilung können wir mitteilen, dass die 15-Jährige aus Stockhausen-Illfurth wohlbehalten angetroffen wurde.
Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Vielen Dank für die Mithilfe.
