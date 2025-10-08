POL-PPKO: 15-Jährige aus Stockhausen-Illfurth vermisst
Koblenz (ots)
Seit dem 07.10.2025 wird die 15-jährige Alisa Josefine Herrmann aus Stockhausen-Illfurth vermisst. Dort hat sie um 17 Uhr das Haus verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.
Personenbeschreibung: - ca. 164 cm groß - lange dunkelblonde Haare, gebunden zu einem Zopf - kräftige Statur - trug zuletzt eine hellblaue Jeans und einen grauen Pullover mit Aufschrift
Fotos der Vermissten können hier eingesehen werden: https://s.rlp.de/egvEcWr
Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662 9558-0.
