PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gemeinsame Schulwegkontrolle von Polizei und Ordnungsamt auf der Karthause

Koblenz (ots)

Am gestrigen Dienstag, 07.10.2025, führte die Polizeiinspektion Koblenz 1 wieder gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Koblenz Schulwegkontrollen an der Grundschule zum Löwentor durch. Zum baldigen Ferienbeginn zeigte sich die Situation im Vergleich zu den vorangegangen Kontrollen deutlich verbessert. Sowohl das Parkverhalten der Eltern im Bereich der Schulen als auch die allgemeine Verkehrssicherheit hat sich durch die polizeiliche Präsenz positiv entwickelt.

Während der Kontrollen wurden erneut zahlreiche Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden geführt. In zwei Fällen mussten Verstöße geahndet werden, da Fahrzeugführende ihren Führerschein nicht mitführten. Außerdem konnten durch das Ordnungsamt mehrere Parkverstöße verhindert werden.

Die gemeinsamen Kontrollen werden künftig fortgesetzt, um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg nachhaltig zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 14:45

    POL-PPKO: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach 55-Jähriger aus Asbach

    Koblenz/Asbach (ots) - Mit Bezug auf unsere Pressemitteilung vom 06.10., 15:33 Uhr, können wir mitteilen, dass die 55-Jährige aus Asbach wohlbehalten angetroffen wurde. Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt. Vielen Dank für die Mithilfe. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle - Violetta Heinrich Telefon: 0261-103-50023 E-Mail: ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:33

    POL-PPKO: 55-Jährige aus Asbach vermisst

    Koblenz (ots) - Seit dem 02.10.2025 wird die 55-jährige Sükriye G. aus Asbach vermisst. Dort wurde sie an dem Dienstag, 02.10., zuletzt gegen 10 Uhr gesehen. Zuletzt hat sie sich unter anderem auch in Linz am Rhein und in Neustadt/Wied aufgehalten. Frau G. könnte sich in hilfloser Lage befinden. Personenbeschreibung: - ca. 153 cm groß - braune Haare, oft zum Dutt gebunden - etwas kräftigere Statur - trug zuletzt eine ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:17

    POL-PPKO: Raub an den Schlossstufen

    Koblenz (ots) - Am Freitag, den 03.10.2025 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Raubdelikt im Bereich der Schlossstufen am Rhein im rückwärtigen Bereich des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz. Drei bis vier dunkel gekleidete und vermummte Täter griffen hierbei zwei jugendliche Personen an und nahmen mehrere Gegenstände an sich. Hiernach entfernten sie sich in Richtung Deutsches Eck. Zeugen, die Beobachtungen im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren