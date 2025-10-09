PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wieder Zuwachs für das Polizeipräsidium Koblenz!

POL-PPKO: Wieder Zuwachs für das Polizeipräsidium Koblenz!
  • Bild-Infos
  • Download

Koblenz (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 09.10.2025, begrüßte Polizeipräsident Jürgen Süs insgesamt 67 Neuzugänge beim Polizeipräsidium Koblenz, die Anfang des Monats ihren (Polizei-)Dienst bei uns aufgenommen haben.

Darunter befanden sich 55 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die kürzlich ihr Studium an der Hochschule der Polizei erfolgreich abgeschlossen haben und nun den Dienstgrad der Polizeikommissarin bzw. des Polizeikommissars tragen.

12 weitere bereits fertig ausgebildete Polizeikommissarinnen und -kommissare wurden aus anderen rheinland-pfälzischen Präsidien zu uns versetzt.

Im Rahmen der Begrüßung lernten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben den Leitern der einzelnen Polizeidirektionen sowie der Kriminaldirektion, auch die Abteilung Polizeiverwaltung und weitere wichtige Ansprechpartner im Polizeipräsidium kennen.

Wir wünschen den neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start bei uns!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 15:33

    POL-PPKO: 15-Jährige aus Stockhausen-Illfurth vermisst

    Koblenz (ots) - Seit dem 07.10.2025 wird die 15-jährige Alisa Josefine Herrmann aus Stockhausen-Illfurth vermisst. Dort hat sie um 17 Uhr das Haus verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Personenbeschreibung: - ca. 164 cm groß - lange dunkelblonde Haare, gebunden zu einem Zopf - kräftige Statur - trug zuletzt eine hellblaue Jeans und einen grauen Pullover mit Aufschrift Fotos der Vermissten können hier ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 15:10

    POL-PPKO: Gemeinsame Schulwegkontrolle von Polizei und Ordnungsamt auf der Karthause

    Koblenz (ots) - Am gestrigen Dienstag, 07.10.2025, führte die Polizeiinspektion Koblenz 1 wieder gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Koblenz Schulwegkontrollen an der Grundschule zum Löwentor durch. Zum baldigen Ferienbeginn zeigte sich die Situation im Vergleich zu den vorangegangen Kontrollen deutlich verbessert. Sowohl das Parkverhalten der Eltern im Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren