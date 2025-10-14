POL-PPKO: Fahrraddiebstahl am Schängel-Center
Koblenz (ots)
Gestern Abend gegen 18:45 Uhr verschloss der 58-jährige Geschädigte sein blaues Mountain-Bike der Marke Ghost im Eingangsbereich des Treppenhauses im Schängel-Center mittels eines Bügelschlosses. Als er zwei Stunden später zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl des Fahrrads.
Die PI Koblenz 1 bittet mögliche Zeugen der Tat, sich zu melden: 0261 92156300; pikoblenz1@polizei.rlp.de
