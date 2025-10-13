PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Körperverletzung nach Streit in Gaststätte - Opfer schwer verletzt

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag, 11.10. auf Sonntag, 12.10.25 kam es in 
einer Gaststätte in Bad Neuenahr
gegen 04.25 Uhr zum Streit zwischen zwei Männern.
Im Rahmen der Auseinandersetzung verletzte ein 25-jähriger Mann 
seinen 36-jährigen Kontrahenten mit einem Messer oder ähnlich 
gefährlichem Gegenstand derart schwer, dass dieser hierbei 
lebensgefährlich verletzt wurde. Das Opfer musste notoperiert werden 
und schwebte zeitweise in Lebensgefahr.
Im Zuge der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige 
noch am gleichen Tag angetroffen und vorläufig festgenommen werden.
Nach richterlicher Vorführung am heutigen Montag wurde der Mann 
aufgrund des Vorwurfs der versuchten Tötung in die 
Justizvollzugsanstalt verbracht.
Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Tatablaufs sowie der 
Motivlage dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

