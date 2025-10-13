Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Körperverletzung nach Streit in Gaststätte - Opfer schwer verletzt

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag, 11.10. auf Sonntag, 12.10.25 kam es in einer Gaststätte in Bad Neuenahr gegen 04.25 Uhr zum Streit zwischen zwei Männern. Im Rahmen der Auseinandersetzung verletzte ein 25-jähriger Mann seinen 36-jährigen Kontrahenten mit einem Messer oder ähnlich gefährlichem Gegenstand derart schwer, dass dieser hierbei lebensgefährlich verletzt wurde. Das Opfer musste notoperiert werden und schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Im Zuge der intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige noch am gleichen Tag angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach richterlicher Vorführung am heutigen Montag wurde der Mann aufgrund des Vorwurfs der versuchten Tötung in die Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Tatablaufs sowie der Motivlage dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell