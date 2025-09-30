Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Terminankündigung - Veranstaltung "So vermeiden Sie Betrug im Internet"

Oberhausen (ots)

Kriminelle lassen sich immer wieder neue Maschen einfallen, um Menschen zu betrügen. Umso wichtiger ist es deshalb, gut informiert zu sein. Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz bietet deshalb in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale in Oberhausen eine Veranstaltung zu diesem Thema an.

Sie erfahren wichtige Infos zu aktuellen Betrugsmaschen im Internet, wie Sie Fallen erkennen können und vieles mehr!

Wann? Am Dienstag, 14.10.25 - in der Zeit von 17 Uhr bis 19 Uhr Wo? In der Anlaufstelle Marktstr. 47, 46045 Oberhausen

Bei Interesse wird um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0208/826-4511 gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell