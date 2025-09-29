Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Alkoholisiert gecrasht - vor den Augen der Polizei

Am gestrigen Morgen (28.08.) befuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:15 Uhr die Stöckmannstraße - eigentlich auf dem Weg zu einem anderen Einsatz. Doch dann bog aus der Helmholtzstraße unmittelbar vor ihnen ein Peugeot auf die Stöckmannstraße ein. Hierbei fuhr das Fahrzeug extrem langsam und schien offenbar nicht auf den Gegenverkehr zu achten. Doch damit noch nicht genug: Im Versuch, wieder die Kontrolle über sein Fahrzeug zu erlangen, verunfallte der 39-jährige Vietnamese jetzt mit einem geparkten Pkw.

Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde daher auf eine Polizeiwache gebracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Verkehrskommissariat.

