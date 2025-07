Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Brand nahe Bismarckturm in Ettlingen - Drei Gebäude betroffen

Ettlingen (ots)

Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem Brand in einem schwer zugänglichen Waldstück oberhalb des Wohngebiets Vogelsang. Drei Gebäude standen in Flammen. Verletzt wurde niemand. Schnelle Alarmierung und erste Maßnahmen Kurz vor 18 Uhr alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr Ettlingen zu einem Vegetationsbrand im Waldgebiet oberhalb des Wohngebiets Vogelsang. Mehrere Notrufe meldeten zusätzlich Knallgeräusche, woraufhin die Alarmstufe erhöht und weitere Abteilungen hinzugezogen wurden. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte drei brennende Gebäude in unwegsamem Gelände nahe dem Bismarckturm vor. Mit fünf Löschrohren konnte das Feuer rasch eingedämmt und eine Ausbreitung verhindert werden. Die Wasserversorgung erfolgte über Hydranten im angrenzenden Wohngebiet. Aufwändige Nachlöscharbeiten Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich deutlich aufwändiger. Glutnester in den Gebäuderesten mussten gezielt bekämpft werden. Eine Spezialmaschine der Forstabteilung der Stadt Ettlingen unterstützte die Feuerwehr beim Freilegen der Brandstellen. Die Gebäude wurden schrittweise abgetragen, um einen sicheren Zugang zu ermöglichen. Weitere Löschrohre kamen zum Einsatz. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrangehörige aus allen Abteilungen Ettlingens sowie aus Malsch beteiligt. Das Technische Hilfswerk (THW) Karlsruhe unterstützte mit zwölf Einsatzkräften beim Ausleuchten der Einsatzstelle. Einsatzleiter war Fabian Keller von der Feuerwehr Ettlingen. Unterstützung durch Fachkräfte Zur Beurteilung der Gebäudestatik wurden Baufachberater der Feuerwehr und des THW hinzugezogen. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier verschaffte sich vor Ort ein Bild vom Einsatzgeschehen. Rettungsdienst und Polizei im Einsatz Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und drei Angehörigen der DRK-Bereitschaft Ettlingen vor Ort. Verletzte gab es keine. Die organisatorische Leitung übernahm Marcello Marongiu vom DRK. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Ettlingen war mit einer Streife im Einsatz.

