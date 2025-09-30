Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250930 - 1003 Frankfurt - Rödelheim: Psychischer Ausnahmezustand führt zu körperlichem Angriff

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Samstag (27. September 2025) auf Sonntag (28. September 2025) ereignete sich im Rahmen eines Familienstreits eine körperliche Auseinandersetzung. Die Polizei nahm einen 27-Jährigen fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen rief ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Alexanderstraße gegen 02:15 Uhr die Polizei und gab an, dass er Hilferufe einer weiblichen Person aus dem Treppenhaus vernehme.

Polizeikräfte suchten daraufhin die Örtlichkeit auf und sahen den späteren Tatverdächtigen sowie die 58-jährige Geschädigte. Die Beamten verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus und nahmen den 27-Jährigen fest. Rettungskräfte erstversorgten die verletzte Frau und brachten sie anschließend in ein umliegendes Krankenhaus. Ersten Angaben der 58-Jährigen zufolge habe sich der Angreifer in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Mit der Unterstützung der Polizei wurde der Mann in eine Fachklinik verbracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

