Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall Apolda Heidenberg

Apolda (ots)

Ein 89-jähriger Renault Fahrer befuhr in Apolda den Heidenberg aus Richtung Robert-Koch-Straße kommend. Ein 54-jähriger Skoda Fahrer befuhr die Gegenfahrbahn. Auf Höhe der Schillerstraße wollte der Renault Fahrer in diese links einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Skoda Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 89-Jährige verletzte sich leicht und wurde anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrtauglich und sind abgeschleppt worden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell