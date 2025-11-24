Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Bewaffneter" Ladendieb

Weimar (ots)

Am Samstagabend ertappte ein Mitarbeiter eines Schuhgeschäftes im Weimar Atrium einen Ladendieb auf frischer Tat. Ein 37-Jähriger nahm ein Paar Sportschuhe im Wert von ca. 90 Euro aus einem Schuhkarton, umwickelte die elektronische Diebstahlsicherung in der Hoffnung, damit das Diebstahlschutzsystem zu umgehen, mittels mitgebrachter Alufolie und steckte die Schuhe unter seine Jacke. Dank der Aufmerksamkeit des Mitarbeiters wurde die Tat trotzdem bemerkt und der Dieb konnte nach Verlassen des Marktes angehalten werden. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten staunten nicht schlecht, denn sie fanden bei der anschließenden Kontrolle ein griffbereit mitgeführtes Tierabwehrspray in dessen Jackentasche. Der Beamten erstatteten gegen den Ladendieb Anzeige wegen bewaffneten Ladendiebstahls.

