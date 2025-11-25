Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Hinten überfallen

Jena (ots)

Nachdem eine 83-Jährige bei einem Discounter in der Altenburger Straße war, wurde sie auf dem Heimweg überfallen. Die Frau befand sich im Bereich der Dornburger Straße auf einem Hinterhof. Plötzlich trat eine unbekannte Person von Hinten an sie heran, umfasste ihren Kopf und schleuderte die frau zu Boden. Hierbei verlor die Frau ihre Tasche, welche durch einen zweiten Unbekannten aufgenommen wurde. Im Anschluss entfernten sich beide Täter in unterschiedliche Richtungen. Bis auf die dunkle Bekleidung sowie das Tragen einer Mütze ist keine weitere Personenbeschreibung der Täter bekannt. Für die aufgenommenen Ermittlungen sucht die Jenaer Polizei Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 306170/2025.

