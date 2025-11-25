LPI-J: 5000-Euro-Bike im Leutragraben gestohlen

Jena (ots) - Nachdem eine 83-Jährige bei einem Discounter in der Altenburger Straße war, wurde sie auf dem Heimweg überfallen. Die Frau befand sich im Bereich der Dornburger Straße auf einem Hinterhof. Plötzlich trat eine unbekannte Person von Hinten an sie heran, umfasste ihren Kopf und schleuderte die frau zu Boden. Hierbei verlor die Frau ihre Tasche, welche durch einen zweiten Unbekannten aufgenommen wurde. Im Anschluss entfernten sich beide Täter in ...

