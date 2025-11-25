LPI-J: 5000-Euro-Bike im Leutragraben gestohlen
Jena (ots)
Zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes E-Bike der Marke Canyon, direkt vor dem Eingang de Jentowers. Der Eigentümer hatte sein Zweirad dort abgestellt und mittels Schloss gesichert. Als er knapp 90 Minuten nach dem Abstellen wieder zum Ort kommt, stellte er das Fehlen seines Bikes fest. Die Anzeige wurde aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet.
