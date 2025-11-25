PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: 5000-Euro-Bike im Leutragraben gestohlen

Jena (ots)

Zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes E-Bike der Marke Canyon, direkt vor dem Eingang de Jentowers. Der Eigentümer hatte sein Zweirad dort abgestellt und mittels Schloss gesichert. Als er knapp 90 Minuten nach dem Abstellen wieder zum Ort kommt, stellte er das Fehlen seines Bikes fest. Die Anzeige wurde aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

