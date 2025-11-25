Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontalcrash auf der Bahnhofstraße

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Kurz nach sieben Uhr ereignete sich am Montag ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Bahnhofstraße. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer befuhr die nach links abknickende Hauptstraße von der Bachstraße zur Bahnhofstraße. Aufgrund augenscheinlich unangepasster Geschwindigkeit bei winterlich-schlüpfriger Fahrbahn brach das Heck seines Fahrzeuges aus. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über den BMW, geriet auf die Gegenfahrbahn und frontal mit eine entgegenkommenden Pkw Fiat kollidiert. Beide Fahrzeuge sind durch den entstandenen Sachschaden nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen kam es für knapp 90 Minuten zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

