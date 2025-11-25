Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: verbale Streitigkeiten enden in Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

Am 24.11.2025 gegen 22:00 Uhr trafen sich ein 37-jähriger und ein 27-jähriger Mann, beide aus dem Wittlicher Stadtgebiet, im Bereich der Friedrichstraße in Wittlich, um einen bereits schwelenden Konflikt zu besprechen.

Im Zuge des Aufeinandertreffens endete das angedachte verbale Debattieren damit, dass der 27-jährige und ein weiterer, bisher unbekannter Täter auf das Fahrzeug des 37-Jährigen, mit welchem er vor Ort erschienen war, einschlugen.

Das Fahrzeug wurde hierdurch leicht beschädigt. Der 37-Jährige entzog sich der Situation, indem er auf das Tankstellengelände der dortigen TOTAL-Tankstelle fuhr und die Polizeiinspektion Wittlich verständigte. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder dem möglichen zweiten Täter werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

