Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kennzeichen

Wittlich (ots)

Am 21.11.2025 gegen 18:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Autohandel in der Kalkturmstraße in Wittlich.

Hier interessierten sie sich für einen zum Verkauf stehenden Personenkraftwagen.

In einem unbeobachteten Moment entfernten die beiden männlichen Täter die Kennzeichen vom Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell