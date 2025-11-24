Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung: Fahndungsmaßnahmen nach flüchtigen Personen

Karlshausen (ots)

In der Nacht von Sonntag, 23. November, auf Montag, 24. November, flüchteten drei oder vier Personen zu Fuß vor einer Polizeikontrolle in der Nähe von Karlshausen (wir berichteten: https://s.rlp.de/D2diCMj). Die Personen stehen im Verdacht Kupferkabel gestohlen zu haben.

Die intensiven Fahndungsmaßnahmen wurden am Montagvormittag, gegen 10:30 Uhr, beendet. Während die Personen weiter flüchtig sind, konnten Polizeibeamte das Fahrzeug mitsamt Diebesgut in der Nähe fest- und sicherstellen. Bei dem Auto handelt es sich um einen mit einer größeren Menge Kupferkabeln beladenen Citroën Jumper. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder auffällige Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

