PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung: Fahndungsmaßnahmen nach flüchtigen Personen

Karlshausen (ots)

In der Nacht von Sonntag, 23. November, auf Montag, 24. November, flüchteten drei oder vier Personen zu Fuß vor einer Polizeikontrolle in der Nähe von Karlshausen (wir berichteten: https://s.rlp.de/D2diCMj). Die Personen stehen im Verdacht Kupferkabel gestohlen zu haben.

Die intensiven Fahndungsmaßnahmen wurden am Montagvormittag, gegen 10:30 Uhr, beendet. Während die Personen weiter flüchtig sind, konnten Polizeibeamte das Fahrzeug mitsamt Diebesgut in der Nähe fest- und sicherstellen. Bei dem Auto handelt es sich um einen mit einer größeren Menge Kupferkabeln beladenen Citroën Jumper. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder auffällige Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 06:01

    POL-PDWIL: versuchter Einbruch in Scheune

    Eckfeld (ots) - Im Zeitraum 22.11.2025, 18:00 Uhr bis 23.11.2025, 07:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in eine alte Scheune, welche sich unmittelbar an einem bewohnten Anwesen in der Brunnenstraße in Eckfeld befand, einzudringen. Aus bisher unbekannten Gründen, vermutlich aber weil die Hunde auf dem Anwesen herumliefen, ließen die Täter von ihrem Versuch ab und entfernten sich. Es kam letztlich nicht zu einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren