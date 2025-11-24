PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Berufsinformationsabend der Polizei Prüm

  • Bild-Infos
  • Download

Prüm (ots)

Du wünschst Dir einen abwechslungsreichen und herausfordernden Beruf, bei welchem Du täglich mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hast und stets im Team agierst?

Am Dienstag, den 09. Dezember 2025 um 18:00 Uhr, lädt die Polizeiinspektion Prüm Interessierte zu einem Berufsinformationsabend zur Polizeidienststelle ein.

Wenn Du Dich für den Polizeidienst interessierst und Näheres über das vielfältige und moderne Aufgabenfeld, die Einstellungskriterien und den Bachelor-Studiengang bei der rheinland-pfälzischen Polizei erfahren möchtest, hast Du die Möglichkeit, Dir in einem Gespräch mit polizeilichen Einstellungsberatern ein klares Bild zu machen.

Interessierte im Alter zwischen 16 und 34 können sich bis zum 05. Dezember 2025 zur Berufsinformationsveranstaltung bei der Polizeiinspektion Prüm via Email (pipruem@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06551-9420) anmelden.

Weitere Informationen finden sich unter: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-9420

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

