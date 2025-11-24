Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruch in Scheune

Eckfeld (ots)

Im Zeitraum 22.11.2025, 18:00 Uhr bis 23.11.2025, 07:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter in eine alte Scheune, welche sich unmittelbar an einem bewohnten Anwesen in der Brunnenstraße in Eckfeld befand, einzudringen.

Aus bisher unbekannten Gründen, vermutlich aber weil die Hunde auf dem Anwesen herumliefen, ließen die Täter von ihrem Versuch ab und entfernten sich.

Es kam letztlich nicht zu einem Eindringen der Täter in die Scheune.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell