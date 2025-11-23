PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Grillhütte Köttelbach - Polizei sucht Zeugen

Kelberg OT Köttelbach (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 19.11.2025, bis Freitag, 21.11.2025, begaben sich bislang unbekannte Täter zur Grillhütte Köttelbach. Die Täter beschädigten den dortigen Außengrill und entzündeten in diesem ein Feuer. Dabei wurden mehrere Gegenstände - darunter auch eine zur Grillhütte gehörende Holzbank - verbrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugenhinweise:

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592/96260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

