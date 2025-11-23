Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht am Krankenhaus in Prüm - Zeugen gesucht

Prüm (ots)

Am Freitag, den 21.11.2025 kam es zwischen 05:30 und 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem kleinen Parkplatz des Prümer Krankenhauses. Beschädigt wurde dabei ein schwarzer VW Golf durch ein aus- oder einparkendes Fahrzeug.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

