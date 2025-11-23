PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Klausen (ots)

Am 22.11.2025 gegen 14:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Wittlich eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Piesporter Straße in Klausen gemeldet.

Hier hatte sich ein bisher unbekannter Täter zu einem Fahrzeug der Marke Peugeot Boxer begeben und die Seitenscheibe eingeschlagen.

Ein Einbruch in das Fahrzeug dürfte aufgrund der Spurenlage eher auszuschließen sein.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

