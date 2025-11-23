Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Klausen (ots)

Am 22.11.2025 gegen 14:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Wittlich eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Piesporter Straße in Klausen gemeldet.

Hier hatte sich ein bisher unbekannter Täter zu einem Fahrzeug der Marke Peugeot Boxer begeben und die Seitenscheibe eingeschlagen.

Ein Einbruch in das Fahrzeug dürfte aufgrund der Spurenlage eher auszuschließen sein.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell