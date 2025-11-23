PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch, Verkehrsunfallflucht - vermutlicher Zusammenhang

Wittlich (ots)

Wie durch die Polizeiinspektion Wittlich am 22.11.2025 bereits bezüglich einer Verkehrsunfallflucht in Wittlich berichtet wurde:

Am 22.11.2025, gegen 12:45 Uhr kam es in Wittlich in der Straße "Zur Philippsburg" zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein dunkelblauer Audi A4 (Limousine, älteres Modell) die o.g. Straße in Richtung Friedrichstraße. Höhe des Fußgängerüberwegs kollidierte der PKW aus bislang ungeklärter Ursache mit einem dortigen Schild.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Wie zwischenzeitlich bekannt wurde, ereignete sich nur wenige Minuten zuvor ein Tageswohnungseinbruch im Bereich der Danziger Straße in Wittlich.

Hier hebelte ein bisher unbekannter männlicher Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und begab sich in das Innere des Anwesens, wo er auf die Hauseigentümer traf.

Umgehend flüchtete er vom Tatort und lief in Richtung der zuvor genannten Unfallörtlichkeit.

Bei dem Täter des Einbruchs soll es sich um eine männliche, große und kräftige Person gehandelt haben. Dieser soll eine graue Jacke getragen und eine dunkle Kapuze tief in sein Gesicht gezogen haben.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Täter des Einbruchs auch um den Unfallverursacher handeln dürfte, welcher auf der Flucht den Unfall verursachte.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 18:19

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der A60 - Zeugen gesucht

    Brandscheid (ots) - Am Samstag, den 22.11.2025, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der A60 in Fahrtrichtung Belgien, auf Höhe der Ortschaft Brandscheid, eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter schwarzer Pkw versuchte, auf der zweispurigen Fahrbahn eine vor ihm fahrende Pkw-Fahrerin zu überholen. Gleichzeitig fuhr auf der einspurigen Gegenfahrbahn ein ebenfalls unbekannter Lkw. Ob der Lkw-Fahrer zum ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 17:00

    POL-PDWIL: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 22.11.2025, gegen 12:45 Uhr kam es in Wittlich in der Straße "Zur Philippsburg" zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein dunkelblauer Audi A4 (Limousine, älteres Modell) die o.g. Straße in Richtung Friedrichstraße. Höhe des Fußgängerüberwegs kollidierte der PKW aus bislang ungeklärter Ursache mit einem dortigen Schild und verließ anschließend, nicht unerheblich beschädigt, die ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 09:34

    POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

    Wittlich (ots) - Am 22.11.2025 gegen 04:33 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 32-jährigen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Personenkraftwagen im Bereich der Gutenbergstraße in Wittlich unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit einem Wert von über 1,1 Promille absolut fahruntüchtig war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren