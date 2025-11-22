Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 22.11.2025, gegen 12:45 Uhr kam es in Wittlich in der Straße "Zur Philippsburg" zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein dunkelblauer Audi A4 (Limousine, älteres Modell) die o.g. Straße in Richtung Friedrichstraße. Höhe des Fußgängerüberwegs kollidierte der PKW aus bislang ungeklärter Ursache mit einem dortigen Schild und verließ anschließend, nicht unerheblich beschädigt, die Unfallstelle.

Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall, dem flüchtigen PKW oder einem ähnlich beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell