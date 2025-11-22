PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 22.11.2025, gegen 12:45 Uhr kam es in Wittlich in der Straße "Zur Philippsburg" zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein dunkelblauer Audi A4 (Limousine, älteres Modell) die o.g. Straße in Richtung Friedrichstraße. Höhe des Fußgängerüberwegs kollidierte der PKW aus bislang ungeklärter Ursache mit einem dortigen Schild und verließ anschließend, nicht unerheblich beschädigt, die Unfallstelle.

Zeugen die Angaben zu dem Verkehrsunfall, dem flüchtigen PKW oder einem ähnlich beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571-9260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Schloßstraße 28
54516 Wittlich

Telefon: 06571-926-0
e-mail: piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 09:34

    POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

    Wittlich (ots) - Am 22.11.2025 gegen 04:33 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 32-jährigen Fahrzeugführer, welcher mit seinem Personenkraftwagen im Bereich der Gutenbergstraße in Wittlich unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit einem Wert von über 1,1 Promille absolut fahruntüchtig war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 09:33

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 21.11.2025 zwischen 16:00 Uhr und 20:25 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Berlinger Straße in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Personenkraftwagen der Marke Ford Fusion mit WIL-Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 09:32

    POL-PDWIL: Verkehrskontrollen in der Wittlicher Innenstadt

    Wittlich (ots) - Am 21.11.2025 zwischen 19:30 und 20:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen in der Wittlicher Innenstadt durch. Ein Hauptaugenmerk wurde hier auf den Marktplatz und den Pariser Platz gelegt. Entsprechende Verwarnungen nach den Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs bei Verstößen gegen die Beschilderung wurden ausgesprochen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren