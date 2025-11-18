Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlungen im ICE - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Ulm (ots)

Ulm: Am Montagvormittag (17.11.2025) nahm ein 40-jähriger Mann in einem ICE auf der Fahrt in Richtung München exhibitionistische Handlungen an sich vor. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall um 11:15 Uhr. Der Tatverdächtige soll vor den Augen einer 27-jährigen deutschen Reisenden an seinem Geschlechtsteil manipuliert und dabei gezielt den Blickkontakt zu der Geschädigten gesucht haben. Die Frau verständigte daraufhin die Bundespolizei. Die eingesetzte Streife konnte den polnischen Staatsangehörigen nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Ulm antreffen und vorläufig festnehmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß belassen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung eingeleitet.

