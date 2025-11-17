PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr - Reisender rettet Rollstuhlfahrer aus Gleisbereich

Stuttgart (ots)

Zu einer Rettungsaktion durch einen 40-jährigen Reisenden ist es am Sonntagmittag (16.11.2025) an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte ein 36-jähriger Rollstuhlfahrer gegen 13:10 Uhr offenbar ohne Fremdeinwirkung in den Gleisbereich. Der 40-jährige deutsche Staatsangehörige soll daraufhin zum Verunfallten geeilt sein und soll ihm dabei geholfen haben, wieder auf den Bahnsteig 1 zu gelangen. Der Lokführer einer einfahrenden S-Bahn leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, konnte eine Kollision mit dem Rollstuhl jedoch nicht mehr verhindern. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den mit über 1,3 Promille alkoholisierten 36-jährigen deutschen Staatsangehörigen zunächst medizinisch vor Ort, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt er durch den Sturz aufs Gleis eine blutende Wunde an der Hand. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

