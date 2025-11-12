PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 20-Jährige im Metropol-Express angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Am Dienstag (11. November 2025) kam es in einem Metropol-Express auf der Strecke von Pforzheim in Richtung Stuttgart zu einem Übergriff auf eine 20-jährige Reisende. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 16:30 Uhr. Die 20-jährige Frau mit afghanischer Staatsangehörigkeit soll zunächst im Zug von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und beleidigt worden sein. Beim Ausstieg am Stuttgarter Hauptbahnhof soll einer der beiden Männer erneut auf sie zugegangen sein, sie beleidigt und ihr offenbar mit der Hand gegen die Brust geschlagen haben. Zudem soll er ihr gegen das Bein getreten haben. Im Anschluss flüchteten beide Männer unerkannt aus dem Bahnhof. Bei einem der Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 28 Jahre alten Mann mit einer Körpergröße von circa 1,75m handeln. Er war augenscheinlich mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Auffällig war wohl ein teilweise abgebrochener Schneidezahn. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 550491-020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 09:48

    BPOLI S: Heilbronn: 18-Jähriger in Regionalbahn bedroht und angegriffen - Zeugen gesucht

    Heilbronn (ots) - Am Montagabend (10. November 2025) kam es in einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Öhringen und dem Bahnhof Weinsberg zu einer Bedrohung und einem körperlichen Angriff auf einen 18-jährigen Reisenden. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 22:30 Uhr in der Regionalbahn 83. Zunächst soll es zwischen einem ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 12:14

    BPOLI S: Unbekannte werfen Feuerwerkskörper in S-Bahn - Zeugen gesucht

    Heilbronn (ots) - Heilbronn - Am Montagnachmittag (10.11.2025) kam es am Haltepunkt Heilbronn- Böckingen Berufsschulzentrum zu einem Zwischenfall, bei dem bislang unbekannte Täter mehrere Feuerwerkskörper in eine S-Bahn der Linie S4 in Fahrtrichtung Schwaigern warfen. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 16:17 Uhr. Drei bislang unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren