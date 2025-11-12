Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 20-Jährige im Metropol-Express angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Am Dienstag (11. November 2025) kam es in einem Metropol-Express auf der Strecke von Pforzheim in Richtung Stuttgart zu einem Übergriff auf eine 20-jährige Reisende. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 16:30 Uhr. Die 20-jährige Frau mit afghanischer Staatsangehörigkeit soll zunächst im Zug von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen und beleidigt worden sein. Beim Ausstieg am Stuttgarter Hauptbahnhof soll einer der beiden Männer erneut auf sie zugegangen sein, sie beleidigt und ihr offenbar mit der Hand gegen die Brust geschlagen haben. Zudem soll er ihr gegen das Bein getreten haben. Im Anschluss flüchteten beide Männer unerkannt aus dem Bahnhof. Bei einem der Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 28 Jahre alten Mann mit einer Körpergröße von circa 1,75m handeln. Er war augenscheinlich mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Auffällig war wohl ein teilweise abgebrochener Schneidezahn. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711 / 550491-020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

