BPOLI S: Plochingen: 19-Jährige in Regionalzug sexuell belästigt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Plochingen (ots)

Am Dienstagabend (11. November 2025) kam es am Bahnhof Plochingen sowie in einem Zug in Richtung Ulm zu einer sexuellen Belästigung einer 19-jährigen Reisenden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 39-jähriger türkischer Staatsangehöriger gegen 21:20 Uhr am Bahnsteig auf die 19-jährige deutsche Staatsangehörige zugegangen sein. Dabei soll er ihr mit den Händen ins Gesicht gegriffen und versucht haben, sie im Intimbereich zu berühren. Dies konnte die junge Frau verhindern. Auch nach dem Einsteigen in den Zug ließ der Mann offenbar nicht von ihr ab und soll erneut versucht haben, sie unsittlich zu berühren. Die Geschädigte konnte auch diesen Übergriff abwehren und informierte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte der Landespolizei nahmen den Tatverdächtigen am Bahnhof Reichenbach vorläufig fest. Nach Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen wurde er aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Klinik eingeliefert. Die zuständige Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet.

