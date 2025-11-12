Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Heilbronn: 18-Jähriger in Regionalbahn bedroht und angegriffen - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Am Montagabend (10. November 2025) kam es in einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Öhringen und dem Bahnhof Weinsberg zu einer Bedrohung und einem körperlichen Angriff auf einen 18-jährigen Reisenden. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 22:30 Uhr in der Regionalbahn 83. Zunächst soll es zwischen einem 47-jährigen türkischen Staatsangehörigen und dem 18-jährigen deutschen Staatsangehörigen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll der 47-Jährige den jungen Mann bedroht und ihn anschließend körperlich angegriffen haben. Zum Zeitpunkt des Geschehens befanden sich mehrere Reisende im Zug, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben könnten. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0711 / 55049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell