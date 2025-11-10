Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung zwischen zwei Reisenden in S-Bahn

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen im Alter von 24 und 65 Jahren ist es am Freitagabend (07.11.2025) in einer S-Bahn der Linie S6/S60 in Richtung Hauptbahnhof Stuttgart (tief) gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Reisenden gegen 18:30 Uhr aus unbekannten Gründen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll die 24-jährige deutsche Staatsangehörige ihrer Kontrahentin mit italienischer Staatsangehörigkeit gegen den Kopf geschlagen haben, woraufhin diese ihrem jüngeren Gegenüber offenbar in den Bauch trat. Im Anschluss zog die 24-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand die Notbremse und nahm Kontakt mit dem Lokführer der Bahn auf. Beim Halt des Zuges im Hauptbahnhof Stuttgart wurden die beiden Frauen von alarmierten Bundespolizisten angetroffen und polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung dauern an.

