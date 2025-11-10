PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung mit Weinflasche

Stuttgart (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Mann ist es am Samstagmittag (08.11.2025) am Bahnhof in Stuttgart - Bad Cannstatt gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 63 Jahre alter Reisender gegen 13:00 Uhr gerade dabei, mit seinem E-Roller eine S-Bahn der Linie S1 zu verlassen. Hierbei soll er den Unbekannten, welcher am Bahnsteig stand und offenbar in die S1 einsteigen wollte, gebeten haben, etwas Platz zu machen. Nachdem der 63-jährige deutsche Staatsangehörige ausgestiegen war, schlug ihm der mutmaßliche Täter nach derzeitigem Kenntnisstand unvermittelt von hinten eine Weinflasche auf den Kopf und flüchtete anschließend über den Treppenabgang in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls alarmierten umgehend die Polizei. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Er wird mit dunkler Kleidung und einem Rucksack beschrieben. Der geschädigte 63-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch vor Ort versorgt. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

