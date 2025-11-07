PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Stuttgart anlässlich des Fußballspiels VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam

Stuttgart (ots)

Am 6. November 2025 fand in der MHP Arena Stuttgart die Fußballspielbegegnung in der UEFA Europaliga zwischen dem VfB Stuttgart und Feyenoord Rotterdam statt. Um eine reibungslose Anreise der Fußballfans zu gewährleisten, waren Kräfte der Bundespolizei bereits seit dem Vortag (05.11.2025) an Stuttgarts Bahnhöfen im Einsatz. Die Anreise der über 19.000 Fans verlief im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Stuttgart ohne besondere Vorkommnisse. Zwar konnten bereits im Rahmen der Anreiseüberwachung bei Gastfans zum Teil pyrotechnische Gegenstände sowie Vermummungsmaterial aufgefunden und sichergestellt werden, zu körperlichen Auseinandersetzungen kam es jedoch nicht. Um eine Trennung der Fanlager sicherzustellen, war es in der Anreisephase am 06. November 2025 erforderlich, die Zugänge zum Hauptbahnhof Stuttgart sowie zu S-Bahnhaltepunkten im Stadtgebiet zeitweise zu sperren. In der Abreisephase nutzten zahlreiche Anhänger beider Vereine die S-Bahnen an den Bahnhöfen Untertürkheim und Bad Cannstatt sowie am Haltepunkt Neckarpark. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Bundespolizeiinspektion Stuttgart auch durch Kräfte der Bundesbereitschaftspolizei unterstützt. Insgesamt zieht die Bundespolizei nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen ein positives Fazit. Der Einsatzleiter der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, Polizeioberrat Matthias Kroll, zeigt sich zufrieden mit dem Einsatzverlauf: "Das für dieses Risikospiel erstellte Einsatzkonzept hat sich bewährt. Dank starker Präsenz und enger Zusammenarbeit mit dem PP Stuttgart konnten wir eine sichere An- und Abreise der Zuschauer gewährleisten."

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

