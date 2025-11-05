PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Körperverletzung zwischen einem 51-Jährigen und einem unbekannten Mann

Benningen (Ludwigsburg) (ots)

Am Montag (03.11.2025) kam es in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Benningen zu einer Körperverletzung zwischen zwei Männern.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 17:00 Uhr in der S-Bahn der Linie 4 von Ludwigsburg in Richtung Benningen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete eine 18-jährige deutsche Staatsangehörige, wie der 51 Jahre alte türkische Staatsangehörige mit einem bisher unbekannten Mann mutmaßlich in einen Streit geriet und es im weiteren Verlauf offenbar zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam. Beide Tatverdächtige sollen am Bahnhof Benningen die S-Bahn verlassen haben. Eine alarmierte Streife der Landespolizei traf den 51 Jahre alten mutmaßlichen Täter noch am Bahnhof an, während der zweite Tatverdächtige unerkannt flüchtete.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:45

    BPOLI S: Nach Bedrohung am Bahnhof Reutlingen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Reutlingen (ots) - Zu einer Bedrohung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Sonntagvormittag (02.11.2025) in einem Zug in Richtung Reutlingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte der noch unbekannte Mann im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle gegen 10:40 Uhr der 54-jährigen Mitarbeiterin der Deutschen Bahn kein gültiges Zugticket vorzeigen, weshalb ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:39

    BPOLI S: Mit Reizstoff gesprüht - Bundespolizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

    Rommelshausen (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch bislang unbekannte Täter ist es in der Nacht zum Samstag (01.11.2025) in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Schorndorf gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde gegen 01:30 Uhr in der S2 mutmaßlich mit Reizstoff gesprüht. Eine 29 Jahre alte Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit und ihre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren