BPOLI S: Zeugen gesucht - Körperverletzung zwischen einem 51-Jährigen und einem unbekannten Mann

Benningen (Ludwigsburg) (ots)

Am Montag (03.11.2025) kam es in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Benningen zu einer Körperverletzung zwischen zwei Männern.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 17:00 Uhr in der S-Bahn der Linie 4 von Ludwigsburg in Richtung Benningen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beobachtete eine 18-jährige deutsche Staatsangehörige, wie der 51 Jahre alte türkische Staatsangehörige mit einem bisher unbekannten Mann mutmaßlich in einen Streit geriet und es im weiteren Verlauf offenbar zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam. Beide Tatverdächtige sollen am Bahnhof Benningen die S-Bahn verlassen haben. Eine alarmierte Streife der Landespolizei traf den 51 Jahre alten mutmaßlichen Täter noch am Bahnhof an, während der zweite Tatverdächtige unerkannt flüchtete.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 zu melden.

