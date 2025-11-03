PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Bedrohung am Bahnhof Reutlingen - Bundespolizei sucht Zeugen

Reutlingen (ots)

Zu einer Bedrohung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Sonntagvormittag (02.11.2025) in einem Zug in Richtung Reutlingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge konnte der noch unbekannte Mann im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle gegen 10:40 Uhr der 54-jährigen Mitarbeiterin der Deutschen Bahn kein gültiges Zugticket vorzeigen, weshalb er in Reutlingen von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte. Nachdem sich der Tatverdächtige weigerte, den Zug zu verlassen, wurde er im weiteren Verlauf offenbar zunehmend aggressiv und versuchte die Bahnmitarbeiterin mit deutscher Staatsangehörigkeit körperlich anzugehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand bemerkten zwei noch unbekannte Reisende die Auseinandersetzung und kamen der 54-Jährigen zur Hilfe, sodass der Unbekannte schließlich aus dem Zug ausstieg. Im Anschluss soll er eine Glasflasche sowie einen Stein gegen die Frontscheibe des Zuges geworfen und den 29-jährigen Triebfahrzeugführer mit deutscher Staatsangehörigkeit beleidigt haben. Die Scheibe wurde durch den Vorfall offenbar leicht beschädigt. Bisherigen Informationen zufolge beleidigte und bedrohte er anschließend noch die 54-jährige Mitarbeiterin, bevor er in Richtung Reutlinger Innenstadt flüchtete. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und der Beleidigung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Insbesondere die beiden unbekannten Reisenden werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711550491020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

