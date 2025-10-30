PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI S: Mann spuckt Kontrolleure an und schlägt nach Bundespolizisten

Heilbronn (ots)

In einer S-Bahn zwischen Öhringen und Heilbronn kam es am Mittwochmorgen (29.10.2025) zu einem Vorfall bei einer Fahrscheinkontrolle. Ein 35-Jähriger bespuckte hierbei die Kontrolleure und schlug nach einem Bundespolizisten.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr der Tatverdächtige gegen 10:40 Uhr mit einer S-Bahn der Linie S4, als er durch zwei Mitarbeiter des Karlsruher Verkehrsverbundes nach seinem Fahrschein gefragt wurde. Hierbei konnte der Mann offenbar weder einen Fahrschein, noch ein Ausweisdokument vorweisen. Stattdessen soll der 35-Jährige die 33- und 47-jährigen Mitarbeiter bespuckt und beleidigt haben. Die beiden deutschen Staatsangehörigen informierten daraufhin die Bundespolizei über den Sachverhalt. Durch die eingesetzte Streife der Bundespolizei wurde der Mann am Hauptbahnhof Heilbronn aus der S-Bahn verbracht. Hierbei versuchte er weiterhin nach den Kontrolleuren zu spucken und schlug in die Richtung eines Beamten. Der deutsche Staatsangehörige wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der mit über drei Promille alkoholisierte Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, der Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

