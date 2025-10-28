PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jährige beleidigt Zugpersonal und greift Bundespolizisten an

Ulm (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging eine 17-Jährige am Montagmorgen (27.10.2025) am Hauptbahnhof Ulm.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte die Tatverdächtige gegen 08:50 Uhr zunächst einen Fernverkehrszug von Stuttgart nach Ulm. Als die deutsche Staatsangehörige im Rahmen der Fahrscheinkontrolle keinen Fahrschein vorweisen konnte, soll sie die 30-jährige Zugbegleiterin mit deutscher Staatsangehörigkeit beleidigt haben. Eine Beamtin der Bundespolizei, welche sich außerdienstlich ebenfalls im Zug befand, wurde auf die Situation aufmerksam und unterzog die junge Tatverdächtige einer Kontrolle. Auch gegenüber der Polizeibeamtin zeigte sich die 17-Jährige unkooperativ und sprach mehrfach Beleidigungen aus. Am Hauptbahnhof Ulm wurde die deutsche Staatsangehörige von weiteren Einsatzkräften der Bundespolizei erwartet und zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Hierbei schlug die junge Frau einem Beamten ins Gesicht. Sie wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die 17-Jährige an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen sie ermittelt nun die Bundespolizei, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, der Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart

