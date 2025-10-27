PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann greift Reisende an und leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Ulm (ots)

Am Freitagabend (24.10.2025) zeigte sich ein 31-Jähriger am Hauptbahnhof Ulm aggressiv und leistete zudem Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Gegen 20:40 Uhr soll der Tatverdächtige am Bahnsteig 6 des Hauptbahnhofs Ulm trotz fehlenden Fahrscheins versucht haben, einen Regionalexpress zu nutzen. Als ihm die Mitfahrt durch den Zugbegleiter verweigert wurde, soll der Mann versucht haben, mehrere Reisende körperlich anzugreifen. Während der Zugbegleiter die Bundespolizei informierte, versuchte ein Soldat der Bundeswehr die Situation zu beruhigen. Beim Eintreffen der informierten Streifen der Bundespolizei zeigte sich der Tatverdächtige aufbrausend und aggressiv. Zudem versuchte der Mann mehrfach in Richtung der Zeugen zu gelangen und nach dem 34-jährigen Soldaten zu treten. Aufgrund seines Verhaltens musste der algerische Staatsangehörige durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei leistete der 31-Jährige körperlichen Widerstand. Als er zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht wurde, versuchte er zudem nach den Einsatzkräften zu treten.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

