Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann am Bahnhof geschlagen

Stuttgart (ots)

Am frühen Samstagmorgen (25.10.2025) kam es am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Bisherigen Informationen zufolge hielt sich der 24-jährige Geschädigte gegen 04:10 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen auf, als er von zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen angegriffen wurde. Die beiden Männer sollen gemeinschaftlich auf den deutschen Staatsangehörigen eingeschlagen und diesen hierdurch leicht verletzt haben. Als der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn auf die Situation aufmerksam wurde, flüchteten die Tatverdächtigen. Hierbei verlor einer der Unbekannten einen Teleskopschlagstock.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

