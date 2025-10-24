PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Hochwertiger Regenschirm entwendet: Bundespolizei sucht Zeugen

Crailsheim (ots)

Am Donnerstagmittag (23.10.2025) wurde in einem Fernverkehrszug ein besonders hochwertiger Regenschirm entwendet.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr der 37-jährige Geschädigte gegen 15:40 Uhr mit einem Intercity-Express von Nürnberg nach Crailsheim. Hierbei führte er einen englischen Stockregenschirm mit Perlbambusgriff mit sich. Als der deutsche Staatsangehörige den Zug am Bahnhof Crailsheim verließ, bemerkte er, dass der schwarze Regenschirm offenbar entwendet worden war. Der Geschädigte brachte den Diebstahl des über 300EUR teuren Regenschirms erst im Nachhinein zur Anzeige.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 55049-1020).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

