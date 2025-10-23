PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen

Stuttgart/Ulm (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am späten Mittwochabend (22.10.2025) zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren am Ulmer Hauptbahnhof vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, zuvor den Geldbeutel eines 46-jährigen Reisenden entwendet zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 23-jährige marokkanische Staatsangehörige gemeinsam mit seinem 28 Jahre alten Begleiter mit algerischer Staatsangehörigkeit gegen 22:30 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart in einen Zug in Richtung Ulm ein. Während der Fahrt nutzten die beiden Männer mutmaßlich die Unaufmerksamkeit des 46-jährigen Reisenden aus, als dieser die Toilette aufsuchte. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie den Geldbeutel aus dessen Manteltasche, welche der Reisende an seinem Sitzplatz zurückließ. Nachdem der 46-jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit das Fehlen seines Geldbeutels offenbar bemerkte, bat er weitere Fahrgäste um Hilfe. Zusammen mit einem Zeugen trafen sie die beiden Tatverdächtigen im Türbereich an und hielten sie bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei beim Halt des Zuges in Ulm fest. Der Geldbeutel des Geschädigten lag noch im Zug, jedoch ohne Bargeld. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten das entwendete Bargeld bei dem 23-Jährigen auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls wurden eingeleitet.

