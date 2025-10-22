Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Reisende von Unbekanntem belästigt

Stuttgart (ots)

Stuttgart. Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag (21.10.2025) eine 24-jährige Reisende in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Stuttgart belästigt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Reisende gegen 12:00 Uhr von der Haltestelle Sommerrain in Richtung Hauptbahnhof, als der Unbekannte neben ihr Platznahm. Während der Fahrt soll der Tatverdächtige die 24-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit in obszöner Weise angesprochen und belästigt haben. Nachdem sie am Hauptbahnhof ausstieg, folgte der mutmaßliche Täter ihr wohl bis in die Klett-Passage. Die 24-Jährige bat daraufhin in einer Buchhandlung um Hilfe und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Der Tatverdächtige entfernte sich zuvor in unbekannte Richtung. Die Geschädigte beschreibt den Mann mit kurzen grauen Haaren und europäischem Aussehen. Er soll zur Tatzeit eine blaue Jeanshose, ein braun-olivgrünes Oberteil, eine gräuliche Jacke sowie eine Brille getragen haben. Weiterhin führte er offenbar einen blauen Rucksack mit sich. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711550491020 zu melden.

