Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Mann entblößt sich am Bahnhof

Mosbach (ots)

Bereits am 06.10.2025 entblößte sich ein 63-Jähriger am Bahnhof Mosbach. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Bundespolizei nun Zeugen und Geschädigte.

Bisherigen Informationen zufolge hielt sich der tatverdächtige deutsche Staatsangehörige gegen 23:00 Uhr am Bahnhof Mosbach auf und entblößte dort seinen Unterleib. Dies war mutmaßlich für zahlreiche Reisende wahrnehmbar. Beim Eintreffen der informierten Streife der Landespolizei zeigte sich der mit über zwei Promille alkoholisierte Mann aggressiv. Aufgrund seines Verhaltens musste der 63-Jährige durch die Beamten gefesselt und in Gewahrsam genommen werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Erregung eines öffentlichen Ärgernisses übernimmt nun die zuständige Bundespolizei. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen und Geschädigte des Vorfalls gesucht. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 55049-1020).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

