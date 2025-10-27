Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten kam es am Sonntagabend (26.10.2025) am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt. Ein 22-Jähriger wurde hierbei verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der 22-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit gegen 21:30 Uhr vor sieben weiteren Personen auf den Boden gespuckt haben, woraufhin es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Im weiteren Verlauf schlugen mutmaßlich zwei der sieben Personen auf den 22-Jährigen ein und verletzten diesen. Der türkische Staatsangehörige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde einer der Tatverdächtigen, ein 21-jähriger deutscher Staatsangehöriger, am Hauptbahnhof Stuttgart angetroffen und polizeilich kontrolliert.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

