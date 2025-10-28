PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann mit Glasflasche geschlagen

Rottenburg am Neckar (ots)

In der Nacht von Montag (27.10.2025) auf Dienstag wurde ein 17-Jähriger am Bahnhof Rottenburg mit einer Glasflasche geschlagen und verletzt. Zuvor setzte sich der Mann für seine Begleiterinnen ein.

Gegen 23:30 Uhr befand sich der 17-jährige Geschädigte zusammen mit zwei Begleiterinnen am Bahnhof Rottenburg, als die Frauen offenbar mehrfach von einem 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen angesprochen und nach ihren Kontaktdaten gefragt wurden. Hierbei soll der Geschädigte den 23-Jährigen aufgefordert haben, die Frauen in Ruhe zu lassen. Als der Geschädigte kurz darauf in einen Zug steigen wollte, soll ihm der Tatverdächtige unvermittelt mit einer Glasflasche in das Gesicht geschlagen haben. Der 17-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 23-jährige Tatverdächtige durch Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Tübingen angetroffen werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:35

    BPOLI S: Mann ohne Fahrschein leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte

    Ulm (ots) - Ein 42-Jähriger fuhr am Sonntagabend (26.10.2025) ohne Fahrschein mit einem Zug von München nach Ulm. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand und musste in Gewahrsam genommen werden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit gegen 21:00 Uhr einen Regionalexpress von ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:34

    BPOLI S: Mann greift Reisende an und leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

    Ulm (ots) - Am Freitagabend (24.10.2025) zeigte sich ein 31-Jähriger am Hauptbahnhof Ulm aggressiv und leistete zudem Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei. Gegen 20:40 Uhr soll der Tatverdächtige am Bahnsteig 6 des Hauptbahnhofs Ulm trotz fehlenden Fahrscheins versucht haben, einen Regionalexpress zu nutzen. Als ihm die Mitfahrt durch den ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:34

    BPOLI S: Mann am Bahnhof geschlagen

    Stuttgart (ots) - Am frühen Samstagmorgen (25.10.2025) kam es am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Bisherigen Informationen zufolge hielt sich der 24-jährige Geschädigte gegen 04:10 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen auf, als er von zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen angegriffen wurde. Die beiden Männer sollen gemeinschaftlich auf den deutschen Staatsangehörigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren