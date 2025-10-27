PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann ohne Fahrschein leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte

Ulm (ots)

Ein 42-Jähriger fuhr am Sonntagabend (26.10.2025) ohne Fahrschein mit einem Zug von München nach Ulm. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand und musste in Gewahrsam genommen werden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit gegen 21:00 Uhr einen Regionalexpress von München nach Ulm. Da der Mann offenbar keinen Fahrschein hatte und sich weiteren Reisenden gegenüber aggressiv gezeigt haben soll, informierte der Zugbegleiter die Bundespolizei. Auch gegenüber den informierten Einsatzkräften zeigte sich der Mann aggressiv und unkooperativ. Als der Tatverdächtige zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht wurde, leistete dieser aktiven Widerstand gegen die Beamten. Er musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden. Aufgrund seines Zustandes wurde der mit 2,7 Promille alkoholisierte Mann zunächst in Gewahrsam genommen und später einer Klinik zugeführt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 42-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:34

    BPOLI S: Mann greift Reisende an und leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

    Ulm (ots) - Am Freitagabend (24.10.2025) zeigte sich ein 31-Jähriger am Hauptbahnhof Ulm aggressiv und leistete zudem Widerstand gegen die Einsatzkräfte der Bundespolizei. Gegen 20:40 Uhr soll der Tatverdächtige am Bahnsteig 6 des Hauptbahnhofs Ulm trotz fehlenden Fahrscheins versucht haben, einen Regionalexpress zu nutzen. Als ihm die Mitfahrt durch den ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:34

    BPOLI S: Mann am Bahnhof geschlagen

    Stuttgart (ots) - Am frühen Samstagmorgen (25.10.2025) kam es am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Bisherigen Informationen zufolge hielt sich der 24-jährige Geschädigte gegen 04:10 Uhr am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen auf, als er von zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen angegriffen wurde. Die beiden Männer sollen gemeinschaftlich auf den deutschen Staatsangehörigen ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:33

    BPOLI S: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt

    Stuttgart (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten kam es am Sonntagabend (26.10.2025) am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt. Ein 22-Jähriger wurde hierbei verletzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der 22-Jährige mit türkischer Staatsangehörigkeit gegen 21:30 Uhr vor sieben weiteren Personen auf den Boden gespuckt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren