Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann ohne Fahrschein leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte

Ulm (ots)

Ein 42-Jähriger fuhr am Sonntagabend (26.10.2025) ohne Fahrschein mit einem Zug von München nach Ulm. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand und musste in Gewahrsam genommen werden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit gegen 21:00 Uhr einen Regionalexpress von München nach Ulm. Da der Mann offenbar keinen Fahrschein hatte und sich weiteren Reisenden gegenüber aggressiv gezeigt haben soll, informierte der Zugbegleiter die Bundespolizei. Auch gegenüber den informierten Einsatzkräften zeigte sich der Mann aggressiv und unkooperativ. Als der Tatverdächtige zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht wurde, leistete dieser aktiven Widerstand gegen die Beamten. Er musste daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt werden. Aufgrund seines Zustandes wurde der mit 2,7 Promille alkoholisierte Mann zunächst in Gewahrsam genommen und später einer Klinik zugeführt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 42-Jährigen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell