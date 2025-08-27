FW Allensbach: G1 Diesel aus PKW
Allensbach (ots)
G1 Diesel aus PKW
Am Nachmittag des 23.08.2025 wurde die Abteilung Hegne um 13:21 Uhr in die Konradistraße alarmiert. Gemeldet wurde ein 200 Liter Dieselaustritt, welcher in die Kanalisation laufen drohte.
Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine mobile Tankanalge fest, welche ein Leck geschlagen hatte. Die Feuerwehr legte den Tank auf die Seite, um einen weiteren Austritt zu verhindern.
Zusätzlich sicherten die Einsatzkräfte die Umfüllmaßnahmen des Betreibers ab und streuten die entstandene Verschmutzung der Straße mit Bindemittel ab.
Nach 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/
Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell